Der Indikator zeigt Balance und Equity des Handelskontos an.

Dieser Indikator ist bei der Anwendung im Strategietester besonders hilfreichm: man bekommt eine visuelle Darstellung vom Kontostand und Equity:





Für die Anwendung des Indikators im Tester muss er in die Vorlage des Testers "tester.tpl" geschrieben werden. Das geht so:

öffnen Sie einen Chart

löschen Sie alle unnötigen Indikatoren, Objekte und Expert Advisors (am besten alle)



ziehen Sie den Indikator "LifeHack Balance Equity" auf den Chart

rechter Mausklick auf dem Chart — "Vorlagen" — "Vorlage speichern ..." — geben Sie den Namen "tester.tpl" an.

Der Indikator "LifeHack Balance Equity" ist jetzt in den Testchart integriert.