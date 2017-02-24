und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
LifeHack Balance Equity - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeigt Balance und Equity des Handelskontos an.
Dieser Indikator ist bei der Anwendung im Strategietester besonders hilfreichm: man bekommt eine visuelle Darstellung vom Kontostand und Equity:
Für die Anwendung des Indikators im Tester muss er in die Vorlage des Testers "tester.tpl" geschrieben werden. Das geht so:
- öffnen Sie einen Chart
- löschen Sie alle unnötigen Indikatoren, Objekte und Expert Advisors (am besten alle)
- ziehen Sie den Indikator "LifeHack Balance Equity" auf den Chart
- rechter Mausklick auf dem Chart — "Vorlagen" — "Vorlage speichern ..." — geben Sie den Namen "tester.tpl" an.
