LifeHack Balance Equity - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator zeigt Balance und Equity des Handelskontos an. 

Dieser Indikator ist bei der Anwendung im Strategietester besonders hilfreichm: man bekommt eine visuelle Darstellung vom Kontostand und Equity:

LifeHack Balance Equity tester

Für die Anwendung des Indikators im Tester muss er in die Vorlage des Testers "tester.tpl" geschrieben werden. Das geht so:

  • öffnen Sie einen Chart
  • löschen Sie alle unnötigen Indikatoren, Objekte und Expert Advisors (am besten alle)
  • ziehen Sie den Indikator "LifeHack Balance Equity" auf den Chart
  • rechter Mausklick auf dem Chart — "Vorlagen" — "Vorlage speichern ..." — geben Sie den Namen "tester.tpl" an.
Der Indikator "LifeHack Balance Equity" ist jetzt in den Testchart integriert.

