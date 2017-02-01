Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
LifeHack Balance Equity - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1674
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador exibe o saldo e o capital próprio da conta de negociação.
Este indicador é particularmente útil ao ser usado no testador de estratégias, uma vez que produz a exibição visual do saldo e capital próprio:
Para utilizar o indicador, no testador, é necessário registrá-lo no modelo do testador "tester.tpl". Isto é feito da seguinte forma:
- abra qualquer gráfico
- limpe o gráfico de elementos extras, isto é, indicadores, objetos e Expert Advisors (de preferência de todos eles)
- pegue o indicador "LifeHack Balance Equity" e arraste-o para o gráfico
- em seguida, com o botão direito no gráfico — "Modelos" — "Salvar modelo ..." — digite o nome "tester.tpl".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16982
Sistema de negociação de tendência Exp_ColorZerolagMomentum_X2 plotado com base nos sinais de dois indicadores ColorZerolagMomentum.Fractal_DeMarker
Oscilador fractal Demark.
Negociação através de ordens pendentes Sell Limit e Buy Limit. Exclusão de todas as ordens e fechamento de posições às 23:59.Stochastic Three Periods
Usa o indicador iStochastic, Stochastic a partir de três timeframes diferentes.