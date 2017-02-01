O indicador exibe o saldo e o capital próprio da conta de negociação.

Este indicador é particularmente útil ao ser usado no testador de estratégias, uma vez que produz a exibição visual do saldo e capital próprio:





Para utilizar o indicador, no testador, é necessário registrá-lo no modelo do testador "tester.tpl". Isto é feito da seguinte forma:

abra qualquer gráfico

limpe o gráfico de elementos extras, isto é, indicadores, objetos e Expert Advisors (de preferência de todos eles)



pegue o indicador "LifeHack Balance Equity" e arraste-o para o gráfico

em seguida, com o botão direito no gráfico — "Modelos" — "Salvar modelo ..." — digite o nome "tester.tpl".

Agora o indicador "LifeHack Balance Equity" já vai estar embutido no gráfico do testador.