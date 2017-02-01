CodeBaseSeções
LifeHack Balance Equity - indicador para MetaTrader 5

O indicador exibe o saldo e o capital próprio da conta de negociação. 

Este indicador é particularmente útil ao ser usado no testador de estratégias, uma vez que produz a exibição visual do saldo e capital próprio:

LifeHack Balance Equity tester

Para utilizar o indicador, no testador, é necessário registrá-lo no modelo do testador "tester.tpl". Isto é feito da seguinte forma:

  • abra qualquer gráfico
  • limpe o gráfico de elementos extras, isto é, indicadores, objetos e Expert Advisors (de preferência de todos eles)
  • pegue o indicador "LifeHack Balance Equity" e arraste-o para o gráfico
  • em seguida, com o botão direito no gráfico — "Modelos" — "Salvar modelo ..." — digite o nome "tester.tpl".
Agora o indicador "LifeHack Balance Equity" já vai estar embutido no gráfico do testador.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16982

