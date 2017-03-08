コードベースセクション
ライフハック・バランス・エクイティ - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は取引口座の残高と資本を表示します。 

ストラテジーテスターでの使用には特に便利です。残高と資本が視覚化されます。

ライフハック・バランス・エクイティ・テスター

指標をテスターで適用するには、テスターテンプレート "tester.tpl"に指標を組み込む必要があります。 それは以下のように行います。

  • 任意のチャートを開きます。
  • チャートから不要な指標、オブジェクト、エキスパートアドバイザー（好ましくはすべて）を取り除きます。
  • 「ライフハック・バランス・エクイティ」指標をチャートにドラッグします。
  • チャートで"Templates" - "Save Template ..."を右クリックして、"tester.tpl"を名前として入力します。
これで「ライフハック・バランス・エクイティ」指標はテスターチャートに組み込まれます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16982

