この指標は取引口座の残高と資本を表示します。

ストラテジーテスターでの使用には特に便利です。残高と資本が視覚化されます。





指標をテスターで適用するには、テスターテンプレート "tester.tpl"に指標を組み込む必要があります。 それは以下のように行います。

任意のチャートを開きます。

チャートから不要な指標、オブジェクト、エキスパートアドバイザー（好ましくはすべて）を取り除きます。



「ライフハック・バランス・エクイティ」指標をチャートにドラッグします。

チャートで"Templates" - "Save Template ..."を右クリックして、"tester.tpl"を名前として入力します。

これで「ライフハック・バランス・エクイティ」指標はテスターチャートに組み込まれます。