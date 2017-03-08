無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この指標は取引口座の残高と資本を表示します。
ストラテジーテスターでの使用には特に便利です。残高と資本が視覚化されます。
指標をテスターで適用するには、テスターテンプレート "tester.tpl"に指標を組み込む必要があります。 それは以下のように行います。
- 任意のチャートを開きます。
- チャートから不要な指標、オブジェクト、エキスパートアドバイザー（好ましくはすべて）を取り除きます。
- 「ライフハック・バランス・エクイティ」指標をチャートにドラッグします。
- チャートで"Templates" - "Save Template ..."を右クリックして、"tester.tpl"を名前として入力します。
これで「ライフハック・バランス・エクイティ」指標はテスターチャートに組み込まれます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16982
