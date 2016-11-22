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LifeHack Balance Equity - индикатор для MetaTrader 5
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Новое в версии "1.010": для обоих индикаторных буферов добавлены значения "пустого" значения
//--- sets drawing line to empty value PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
Теперь при обрыве связи линии баланса и средств не отображаются ноль.
Индикатор отображает баланс и эквити торгового счёта.
Особенно полезен данный индикатор при использовании в тестере стратегий — получается визуальное отображение баланса и эквити:
Для применения индикатора в Тестере нужно записать его в шаблон тестера "tester.tpl". Делается это так:
- откройте любой график
- очистите график от лишних индикаторов, объектов и советников (желательно ото всех)
- возьмите индикатор "LifeHack Balance Equity" и перенесите его на график
- далее правый клик на графике — пункт "Шаблоны" — пункт "Сохранить шаблон ..." — укажите имя "tester.tpl".
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