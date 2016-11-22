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Индикаторы

LifeHack Balance Equity - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
4020
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Новое в версии "1.010": для обоих индикаторных буферов добавлены значения "пустого" значения

//--- sets drawing line to empty value 
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
   PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

Теперь при обрыве связи линии баланса и средств не отображаются ноль.


Индикатор отображает баланс и эквити торгового счёта. 

Особенно полезен данный индикатор при использовании в тестере стратегий — получается визуальное отображение баланса и эквити:

LifeHack Balance Equity

Для применения индикатора в Тестере нужно записать его в шаблон тестера "tester.tpl". Делается это так:

  • откройте любой график
  • очистите график от лишних индикаторов, объектов и советников (желательно ото всех)
  • возьмите индикатор "LifeHack Balance Equity" и перенесите его на график
  • далее правый клик на графике — пункт "Шаблоны" — пункт "Сохранить шаблон ..." — укажите имя "tester.tpl".
Теперь индикатор "LifeHack Balance Equity" будет уже встроен в график Тестера.

GO GO

Сигналы по четырём индикаторам iMA, MA, по ценам PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_CLOSE. Торговля только на hedge-счетах.

Expert MACD EURUSD 1 Hour Expert MACD EURUSD 1 Hour

Работает на базе индикаторов iMACD, MACD

Stoch Stoch

Торговля через отложенные ордера Sell Limit и Buy Limit. Удаление всех ордеров и закрытие позиций в 23:59.

Stochastic Three Periods Stochastic Three Periods

Использует индикатор iStochastic, Stochastic с трёх разных таймфреймов.