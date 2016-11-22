Новое в версии "1.010": для обоих индикаторных буферов добавлены значения "пустого" значения PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); Теперь при обрыве связи линии баланса и средств не отображаются ноль.

Индикатор отображает баланс и эквити торгового счёта.

Особенно полезен данный индикатор при использовании в тестере стратегий — получается визуальное отображение баланса и эквити:





Для применения индикатора в Тестере нужно записать его в шаблон тестера "tester.tpl". Делается это так:

откройте любой график

очистите график от лишних индикаторов, объектов и советников (желательно ото всех)



возьмите индикатор "LifeHack Balance Equity" и перенесите его на график

далее правый клик на графике — пункт "Шаблоны" — пункт "Сохранить шаблон ..." — укажите имя "tester.tpl".

Теперь индикатор "LifeHack Balance Equity" будет уже встроен в график Тестера.