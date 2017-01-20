Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Fractal_DeMarker - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1159
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: jppoton@yahoo.com
Indicador fractal de DeMark. Para ver la descripción completa, entre en el blog del autor.
Fig. 1. Indicador Fractal_DeMarker
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16980
Fractal_Keltner_HTF
Indicador Fractal_Keltner con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.GO
Señales de cuatro indicadores iMA, MA, de los precios PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_CLOSE. Comercio solo en las cuentas con cobertura.
Exp_ColorZerolagMomentum_X2
Sistema comercial de tendencia Exp_ColorZerolagMomentum_X2, basado en las señales de dos indicadores ColorZerolagMomentum.LifeHack Balance Equity
El indicador muestra el balance y la equidad de la cuenta comercial.