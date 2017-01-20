CodeBaseSecciones
Fractal_DeMarker - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1159
Ranking:
(15)
Publicado:
Autor real: jppoton@yahoo.com

Indicador fractal de DeMark. Para ver la descripción completa, entre en el blog del autor.

Fig. 1. Indicador Fractal_DeMarker

Fig. 1. Indicador Fractal_DeMarker

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16980

