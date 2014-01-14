Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Daily_FiboPiv_DK - indicador para MetaTrader 5
- 1659
Autor original:
Kalenzo
Niveles Fibo diarios de soportes y resistencias en el apalancamiento de -300% a +300%. Hay 36 niveles, más el pívot, en total.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 16.07.2008.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1695
