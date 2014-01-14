Autor original:

Kalenzo

Niveles Fibo diarios de soportes y resistencias en el apalancamiento de -300% a +300%. Hay 36 niveles, más el pívot, en total.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 16.07.2008.

Fig.1 Indicador Daily_FiboPiv_DK