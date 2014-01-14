La clase COsMAOnArray está diseñada para calcular los valores del indicador OsMA (Moving Average of Oscillator, Media Móvil del Oscilador) en búferes de indicador.

Utilización:



El método Init() se llama en la función OnInit() con los siguientes parámetros:

int aFastPeriod - periodo MA rápido;

- periodo MA rápido; int aSlowPeriod - periodo MA lento;

- periodo MA lento; int aSignalPeriod - periodo de la línea de señal.

- periodo de la línea de señal. ENUM_MA_METHOD aFastMethod - método MA rápido;

- método MA rápido; ENUM_MA_METHOD aSlowMetod - periodo MA lento;

- periodo MA lento; ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - método de la línea de señal.

El método Solve() se llama en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal - variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate();

- variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated de la función OnCalculate();

- variable prev_calculated de la función OnCalculate(); double aData[] - búfer con los datos para el cálculo del indicador;

- búfer con los datos para el cálculo del indicador; double aFastMA[] - búfer intermedio para el МА rápido;

- búfer intermedio para el МА rápido; double aSlowMA[] - búfer intermedio para el МА lento;

- búfer intermedio para el МА lento; double aMain[] - búfer intermedio para la línea MACD principal;

- búfer intermedio para la línea MACD principal; double aSignal[] - búfer intermedio para la línea de señal MACD;

- búfer intermedio para la línea de señal MACD; double aOsMA[] - valor calculado OsMA.

int BarsRequiredSignal() - devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de la línea de señal;

- devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de la línea de señal; string Name() - devuelve la línea con el nombre del indicador;

- devuelve la línea con el nombre del indicador; string Names() - devuelve la línea con los nombres MA.

Métodos adicionales:

Test_OsMAOnArray.mq5 es un indicador de ejemplo que muestra el funcionamiento de la clase COsMAOnArray. El archivo IncOsMAOnArray se tiene que poner en MQL5\Include\IncOnArray, dentro de la carpeta de datos del terminal (hay que crear la carpeta IncOnArray).

Se necesita la clase CMAOnArray del archivo IncMAOnArray para poder trabajar adecuadamente. El archivo está disponible aquí.