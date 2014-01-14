Autor real:

Kalenzo

Suporte e Resistência Daily Fibo em níveis diários na alavancagem de -300% até +300%. São 36 níveis além do pivô no total.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 16.07.2008.

Fig.1 Indicador Daily_FiboPiv_DK