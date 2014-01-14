Participe de nossa página de fãs
Daily_FiboPiv_DK - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 2368
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Kalenzo
Suporte e Resistência Daily Fibo em níveis diários na alavancagem de -300% até +300%. São 36 níveis além do pivô no total.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 16.07.2008.
Fig.1 Indicador Daily_FiboPiv_DK
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1695
