Daily_FiboPiv_DK - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Kalenzo

Suporte e Resistência Daily Fibo em níveis diários na alavancagem de -300% até +300%. São 36 níveis além do pivô no total.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 16.07.2008.

Fig.1 Indicador Daily_FiboPiv_DK

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1695

