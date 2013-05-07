Смотри, как бесплатно скачать роботов
Daily_FiboPiv_DK - индикатор для MetaTrader 5
- 3666
Реальный автор:
Kalenzo
Дневные фибоуровни поддержки и сопротивления в диапазоне от -300% до +300%. Итого 36 уровней плюс пивот.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 16.07.2008.
Рис.1 Индикатор Daily_FiboPiv_DK
