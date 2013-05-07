Реальный автор:

Kalenzo

Дневные фибоуровни поддержки и сопротивления в диапазоне от -300% до +300%. Итого 36 уровней плюс пивот.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 16.07.2008.

Рис.1 Индикатор Daily_FiboPiv_DK