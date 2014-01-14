CodeBaseSecciones
VGridLine Intradía X6 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador muestra una cuadrícula temporal vertical en intervalos de seis horas en gráficos intradía con periodicidad no superior a H6. El indicador no se visualiza en H2 ni H4.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+ 
//---- ajustes generales
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X6"; // Nombre de la línea
input uint WeeklyTotal=4;                       // Cantidad de semanas en el historial para la indexación
input uint FutureTotal=1;                       // Cantidad de líneas en el futuro para la indexación

//---- ajustes de barras semanales
input color Line_Color_W=Gold;      // color de línea semanal
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;   // estilo de línea semanal
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1; // ancho de línea semanal
input bool SetBackground_W=true;    // visualización del fondo para línea semanal
input uint FutureTotal_W=1;        // Cantidad de líneas en historial futuro vacío

//---- ajustes para barras diarias
input color Line_Color_D=Red;       // color de línea diaria
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;   // estilo de línea diaria
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1; // ancho de línea diaria
input bool SetBackground_D=true;    // visualización del fondo para línea diaria

//---- ajustes para barras intradía (6 horas)
input color Line_Color_D1=Gray;      // color línea 6 horas
input STYLE Line_Style_D1=DASH_;    // estilo línea 6 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // ancho línea 6 horas
input bool SetBackground_D1=true;    // 6 hpantalla de fondo nuestra línea

//---- ajustes para barras intradía (12 horas)
input color Line_Color_D2=Magenta;   // color línea 12 horas
input STYLE Line_Style_D2=DASH_;    // estilo línea 12 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1; // ancho línea 12 horas
input bool SetBackground_D2=true;    // visualización del fondo para línea 12 horas

//---- ajustes para barras intradía (18 horas)
input color Line_Color_D3=Blue;      // color línea 18 horas
input STYLE Line_Style_D3=DASH_;    // estilo línea 18 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // ancho línea 18 horas
input bool SetBackground_D3=true;    // visualización del fondo para línea 18 horas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/622

