VGridLine Intradía X6 - indicador para MetaTrader 5
- 1111
El indicador muestra una cuadrícula temporal vertical en intervalos de seis horas en gráficos intradía con periodicidad no superior a H6. El indicador no se visualiza en H2 ni H4.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ //---- ajustes generales input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X6"; // Nombre de la línea input uint WeeklyTotal=4; // Cantidad de semanas en el historial para la indexación input uint FutureTotal=1; // Cantidad de líneas en el futuro para la indexación //---- ajustes de barras semanales input color Line_Color_W=Gold; // color de línea semanal input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // estilo de línea semanal input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1; // ancho de línea semanal input bool SetBackground_W=true; // visualización del fondo para línea semanal input uint FutureTotal_W=1; // Cantidad de líneas en historial futuro vacío //---- ajustes para barras diarias input color Line_Color_D=Red; // color de línea diaria input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // estilo de línea diaria input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1; // ancho de línea diaria input bool SetBackground_D=true; // visualización del fondo para línea diaria //---- ajustes para barras intradía (6 horas) input color Line_Color_D1=Gray; // color línea 6 horas input STYLE Line_Style_D1=DASH_; // estilo línea 6 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // ancho línea 6 horas input bool SetBackground_D1=true; // 6 hpantalla de fondo nuestra línea //---- ajustes para barras intradía (12 horas) input color Line_Color_D2=Magenta; // color línea 12 horas input STYLE Line_Style_D2=DASH_; // estilo línea 12 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1; // ancho línea 12 horas input bool SetBackground_D2=true; // visualización del fondo para línea 12 horas //---- ajustes para barras intradía (18 horas) input color Line_Color_D3=Blue; // color línea 18 horas input STYLE Line_Style_D3=DASH_; // estilo línea 18 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // ancho línea 18 horas input bool SetBackground_D3=true; // visualización del fondo para línea 18 horas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/622
