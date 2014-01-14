Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XTrendlessOS (oscilador no tendencial) - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1221
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
LenIFCHIK
Está diseñado para evaluar el estado actual de sobrecompra/sobreventa del mercado.
Las barras en el histograma del indicador cambian de color cuando su valor sobrepasa o es igual al 60%, 80% y 100% de un nivel de sobrecompra/sobreventa. Inicialmente J. DiNapoli describió el indicador como un gráfico lineal, pero, sin embargo, su interpretación como un histograma de colores, donde el paso de uno de los niveles críticos cambia el color de la barra, es más conveniente.
El indicador permite seleccionar un método de suavizado entre diez posibles variantes:
- SMA - media móvil simple;
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil lineal ponderada;
- JJMA - media adaptativa JMA;
- JurX - suavizado ultralineal;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado utilizando el algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado utilizando el algoritmo de Perry Kaufman.
Se debe tener en cuenta que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente diferente para cada algoritmo de suavizado. Para JMA, Phase es una variable externa que toma valores entre -100 y +100. Para T3 es un coeficiente de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En los otros algoritmos esos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo, que por defecto es igual 2. El coeficiente para elevar a potencia es también 2 para AMA.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en CodeBase 30.03.2010.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/663
El indicador muestra la línea de tendencia inclinada que permite establecer el nivel de la señal de activación.IncAMAOnArray
La clase CAMAOnArray está diseñada para calcular los valores de AMA (Adaptive Moving Average, Media Móvil Adaptativa) en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.
Niveles Fibo diarios de soportes y resistencias en el apalancamiento de -300% a +300%. Hay 36 niveles, más el pívot, en totalVGridLine Intradía X6
Cuadrícula temporal vertical en intervalos de seis horas.