und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Daily_FiboPiv_DK - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1159
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Kalenzo
Tägliche Unterstützungs/Widerstands-Fibolinien von -300% bis +300%. Es gibt insgesamt 36 Ebenen plus der Pivots.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 16.07.2008.
Abb.1 Der Indikator Daily_FiboPiv_DK
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1695
Der Indikator zeichnet die Grenzen des Kalendertages für den Handel nach Larry WilliamsSSL_Channel_Chart
Eine Variante des SSL-Indikators in Form eines Kanals und dargestellt als farbige Wolke und mit Warnungen, wenn sich die Richtung des Trends ändert
Der Entropie-Indikator in Form eines farbigen MACD-Histogramms.NRTR Color Line
NRTR ist der Nick Rypock Trailing Reverse Indikator.