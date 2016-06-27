Wirklicher Autor:

Kalenzo

Tägliche Unterstützungs/Widerstands-Fibolinien von -300% bis +300%. Es gibt insgesamt 36 Ebenen plus der Pivots.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 16.07.2008.

Abb.1 Der Indikator Daily_FiboPiv_DK