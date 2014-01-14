Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
DayBorders - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1401
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor original:
Aleksandr Pak, Almaty
El indicador señala los límites del día natural para el trading según Larry Williams. Una de las recomendaciones de trading de Larry Williams es la consideración del rango de cotización del día anterior.
Es difícil aplicar esta recomendación para muchos instrumentos. El indicador ofrecido permite automatizar este proceso señalando el día anterior del calendario por líneas verticales y horizontales. Al cambiar el día, desplazará las líneas adelante.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 11.07.2008.
Fig.1 Indicador DayBorders
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1694
La clase COsMAOnArray está diseñada para calcular los valores del indicador OsMA (Moving Average of Oscillator, Media Móvil del Oscilador) en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.VGridLine Intradía X6
Cuadrícula temporal vertical en intervalos de seis horas.
El indicador transfiere los datos de precio a un nuevo sistema de coordenadas asociado con los valores del indicador X2MA.InverseReaction
Este indicador se basa en la idea de que los cambios inusuales en el precio se suelen ajustar como consecuencia de una reacción inversa.