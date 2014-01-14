CodeBaseSecciones
DayBorders - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor original:

Aleksandr Pak, Almaty

El indicador señala los límites del día natural para el trading según Larry Williams. Una de las recomendaciones de trading de Larry Williams es la consideración del rango de cotización del día anterior.

Es difícil aplicar esta recomendación para muchos instrumentos. El indicador ofrecido permite automatizar este proceso señalando el día anterior del calendario por líneas verticales y horizontales. Al cambiar el día, desplazará las líneas adelante.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 11.07.2008.

Fig.1 Indicador DayBorders

Fig.1 Indicador DayBorders

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1694

