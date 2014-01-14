Autor original:

Aleksandr Pak, Almaty

El indicador señala los límites del día natural para el trading según Larry Williams. Una de las recomendaciones de trading de Larry Williams es la consideración del rango de cotización del día anterior.

Es difícil aplicar esta recomendación para muchos instrumentos. El indicador ofrecido permite automatizar este proceso señalando el día anterior del calendario por líneas verticales y horizontales. Al cambiar el día, desplazará las líneas adelante.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 11.07.2008.

Fig.1 Indicador DayBorders