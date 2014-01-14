CodeBaseSeções
DayBorders - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Aleksandr Pak, Almaty

O indicador desenha os limites diário de calendário para negociação por Larry Williams. Uma das recomendações de negociação de Larry Williams é considerar o alcance das operações do dia anterior.

É difícil aplicar esta recomendação para vários instrumentos. O indicador oferecido permite automatizar esse processo apontando o dia anterior por linhas verticais e horizontais Ao mudar o dia, ele vai levar as linhas de frente.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 11.07.2008.

Fig.1 Indicador DayBorders

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1694

