DayBorders - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Aleksandr Pak, Almaty
O indicador desenha os limites diário de calendário para negociação por Larry Williams. Uma das recomendações de negociação de Larry Williams é considerar o alcance das operações do dia anterior.
É difícil aplicar esta recomendação para vários instrumentos. O indicador oferecido permite automatizar esse processo apontando o dia anterior por linhas verticais e horizontais Ao mudar o dia, ele vai levar as linhas de frente.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 11.07.2008.
Fig.1 Indicador DayBorders
