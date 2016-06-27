CodeBaseKategorien
DayBorders - Indikator für den MetaTrader 5

dayborders.mq5 (10.57 KB)
Wirklicher Autor:

Aleksandr Pak, Almaty

Der Indikator zeichnet die Grenzen des Kalendertages für den Handel nach Larry Williams. Ein der Empfehlungen von Larry Williams ist die Berücksichtigung der Handelsspanne des Vortages.

Es ist oft schwer, diese Empfehlung nachzukommen. Dieser Indikator erlaubt es, diesen Prozess zu automatisieren, in dem der vorherige Handelstag durch waagerechte und senkrechte Linien gekennzeichnet wird. Durch die Änderung des Tages ändern sich auch die Linien.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 11.07.2008.

Fig.1 Der Indikator DayBorders

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1694

