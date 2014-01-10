真实作者:

Aleksandr Pak, Almaty

本指标为拉里.威廉姆斯(Larry Williams)交易绘制每日边界. 拉里.威廉姆斯的一个交易建议是考虑前一日的交易范围.

在多种交易中应用此原则很困难. 这里所提供的指标允许把这个过程自动化, 它使用垂直线和水平线把前一日区分开来. 当日子发生改变时, 线也会向前伸展.

本指标首先于2008年7月11日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图1 DayBorders 指标