DayBorders - индикатор для MetaTrader 5
- 2857
Реальный автор:
Aleksandr Pak, Almaty
Индикатор строит границы предыдущего календарного дня для торговли по Ларри Вильямсу. Одна из торговых рекомендаций Ларри Вильямса - это учет торгового диапазона предыдущего дня.
Выполнять эту рекомендацию на многих инструментах несколько трудоемко. Предлагаемый индикатор позволяет автоматизировать этот процесс, отмечая предыдущий календарный день вертикальными и горизонтальными линиями. При смене суток переносит линии.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.07.2008.
Рис.1 Индикатор DayBorders
