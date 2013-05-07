CodeBaseРазделы
DayBorders - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Aleksandr Pak, Almaty

Индикатор строит границы предыдущего календарного дня для торговли по Ларри Вильямсу. Одна из торговых рекомендаций Ларри Вильямса - это учет торгового диапазона предыдущего дня.

Выполнять эту рекомендацию на многих инструментах несколько трудоемко. Предлагаемый индикатор позволяет автоматизировать этот процесс, отмечая предыдущий календарный день вертикальными и горизонтальными линиями. При смене суток переносит линии.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.07.2008.

Рис.1 Индикатор DayBorders

