Original Turtle Rules Trader EA 交易实现了在 "The Original Turtle Trading Rules（最初的海龟交易规则）"一书中描述的交易系统。

根据书中的描述，著名的海龟交易系统包含了以下组件:

根据当前市场的波动性选择交易仓位的大小；

在快速或者慢速 Donchian 通道突破后进入市场；

第一次成功突破后忽略第二个信号；

增加新仓位；

设置和移动止损订单；

退出仓位。

为了与描述完全契合，

本系统自动跟踪当前市场的波动性并计算最佳的交易手数 - 单位;

算法在图表上显示了三个 Donchian 通道: 系统 1 和系统 2 通道, 以及用于平仓的快速通道；

如果之前交易信号已经成功实现，EA会跳过通道的突破(不论结果如何)；

算法会追踪交易，在快速通道突破后平仓，或者在达到指定的波动间隔后加仓；

EA再设置和移动止损。

算法也可以不在快速通道突破后平仓，而是使用抛物线 SAR 系统或者简单设置获利。

输入参数: