因此发布一个链接 -
Original Turtle Rules Trader EA 交易实现了在 "The Original Turtle Trading Rules（最初的海龟交易规则）"一书中描述的交易系统。
根据书中的描述，著名的海龟交易系统包含了以下组件:
- 根据当前市场的波动性选择交易仓位的大小；
- 在快速或者慢速 Donchian 通道突破后进入市场；
- 第一次成功突破后忽略第二个信号；
- 增加新仓位；
- 设置和移动止损订单；
- 退出仓位。
为了与描述完全契合，
- 本系统自动跟踪当前市场的波动性并计算最佳的交易手数 - 单位;
- 算法在图表上显示了三个 Donchian 通道: 系统 1 和系统 2 通道, 以及用于平仓的快速通道；
- 如果之前交易信号已经成功实现，EA会跳过通道的突破(不论结果如何)；
- 算法会追踪交易，在快速通道突破后平仓，或者在达到指定的波动间隔后加仓；
- EA再设置和移动止损。
算法也可以不在快速通道突破后平仓，而是使用抛物线 SAR 系统或者简单设置获利。
输入参数:
- Donchian channel for exit breakout - 用于构造快速通道的范围 (进场通道).
- Donchian channel for system-1 breakout - 用于构建系统1通道的范围.
- Donchian channel for system-2 breakout - 用于构造系统2通道的范围.
- Max. deposit share at risk in one trade - 每个仓位占用存款的风险比例。
- Max. amount of "Units" per symbol - 每个交易品种允许的最大可接受单位数量。
- Adding interval (times ATR) - 用于加仓的波动间隔。
- Stop loss (times ATR) - 用于设置止损订单的波动间隔。
- Take profit (times ATR) - 用于设置获利订单的波动间隔。
- Allowable trade slippage - 可接受的滑点。
- Use SAR-system to trail SL - 启用/禁用抛物线 SAR 系统。
- SAR system step - SAR 系统步长。
- SAR system cap - 最大的 SAR 系统步长。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16866
