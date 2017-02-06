代码库部分
Original Turtle Rules Trader - MetaTrader 5EA

Original Turtle Rules Trader EA 交易实现了在 "The Original Turtle Trading Rules（最初的海龟交易规则）"一书中描述的交易系统。

根据书中的描述，著名的海龟交易系统包含了以下组件:

  • 根据当前市场的波动性选择交易仓位的大小；
  • 在快速或者慢速 Donchian 通道突破后进入市场；
  • 第一次成功突破后忽略第二个信号；
  • 增加新仓位；
  • 设置和移动止损订单；
  • 退出仓位。

为了与描述完全契合，

  • 本系统自动跟踪当前市场的波动性并计算最佳的交易手数 - 单位;
  • 算法在图表上显示了三个 Donchian 通道: 系统 1 和系统 2 通道, 以及用于平仓的快速通道；
  • 如果之前交易信号已经成功实现，EA会跳过通道的突破(不论结果如何)；
  • 算法会追踪交易，在快速通道突破后平仓，或者在达到指定的波动间隔后加仓；
  • EA再设置和移动止损。

算法也可以不在快速通道突破后平仓，而是使用抛物线 SAR 系统或者简单设置获利。

EA交易在图表上画出三条 Donchian 通道

输入参数:

  • Donchian channel for exit breakout - 用于构造快速通道的范围 (进场通道).
  • Donchian channel for system-1 breakout - 用于构建系统1通道的范围.
  • Donchian channel for system-2 breakout - 用于构造系统2通道的范围.
  • Max. deposit share at risk in one trade - 每个仓位占用存款的风险比例。
  • Max. amount of "Units" per symbol - 每个交易品种允许的最大可接受单位数量。
  • Adding interval (times ATR) - 用于加仓的波动间隔。
  • Stop loss (times ATR) - 用于设置止损订单的波动间隔。
  • Take profit (times ATR) - 用于设置获利订单的波动间隔。
  • Allowable trade slippage - 可接受的滑点。
  • Use SAR-system to trail SL - 启用/禁用抛物线 SAR 系统。
  • SAR system step - SAR 系统步长。
  • SAR system cap - 最大的 SAR 系统步长。

CandelsHighOpen CandelsHighOpen

CandelsHighOpen EA交易是基于 Candels High Open 指标交易信号模块的。EA 有进行市场交易和挂单的功能，以及可以基于抛物线SAR指标设置移动止损。

SignalCandelsHighOpen SignalCandelsHighOpen

用于分析最近三个柱的最高价和开盘价的 "Candels High Open" 自定义指标的交易信号模块。

Exp_WPR Exp_WPR

基于 WPR 的最简单的 EA 交易。

Exp_Fishing Exp_Fishing

本 EA 交易按照当前烛形的方向建立初始仓位，并且在利润点数达到输入参数中指定的固定点数阈值后会加仓。