Exp_Fishing - Asesor Experto para MetaTrader 5
Autor real: Khlystov Vladímir
El experto abre una posición inicial en la dirección del movimiento de la vela actual y posteriormente incrementa el volumen de la posición abierta si el beneficio en puntos desde la última posición ha superado el umbral fijado en los parámetros de entrada del experto.
La información sobre el rellenado se guarda en forma de comentario de línea a la posición en el formato número de rellenados/precio de la última operación/ volumen de la última operación .
La apertura de la primera posición puede suceder en cualquier momento en el que el tamaño del cuerpo de la vela actual haya superado el umbral PriceStep, y el rellenado al superar este umbral para el beneficio en el momento de aparición de una nueva barra.
//| Parámetros de entrada del experto |
//+----------------------------------------------+
input double MM=0.1; //Parte de los recursos financieros del depósito en la operación de rellenado
input MarginMode MMMode=LOT; //método de definición del tamaño del lote
input uint PriceStep=300; //salto de la cuadrícula de precio en puntos para el rellenado o apertura de la posición
input uint PosTotal=10; //número de operaciones de rellenado
input uint StopLoss_=1000; //stop-loss en puntos
input uint TakeProfit_=2000; //take-profit en puntos
input int Deviation_=10; //desviación máxima del precio en puntos
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 18.07.2016.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16868
