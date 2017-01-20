Autor real: Khlystov Vladímir

El experto abre una posición inicial en la dirección del movimiento de la vela actual y posteriormente incrementa el volumen de la posición abierta si el beneficio en puntos desde la última posición ha superado el umbral fijado en los parámetros de entrada del experto.

La información sobre el rellenado se guarda en forma de comentario de línea a la posición en el formato número de rellenados/precio de la última operación/ volumen de la última operación .

La apertura de la primera posición puede suceder en cualquier momento en el que el tamaño del cuerpo de la vela actual haya superado el umbral PriceStep, y el rellenado al superar este umbral para el beneficio en el momento de aparición de una nueva barra.







input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint PriceStep= 300 ;

input uint PosTotal= 10 ;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input int Deviation_= 10 ;





Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 18.07.2016.





Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico