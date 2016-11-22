Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Original Turtle Rules Trader - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4351
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник Original Turtle Rules Trader реализует торговую систему, описанную в книге The Original Turtle Trading Rules.
В соответствии с приведенным в книге описанием, знаменитая торговая система Черепашек-Трейдеров включала в себя следующие компоненты:
- Правила выбора размера торговой позиции исходя из текущей рыночной волатильности.
- Правила входа в позицию после пробоя быстрого или медленного канала Дончиана.
- Правила пропуска второго сигнала, следующего за первым успешным пробоем.
- Правила добавления новых позиций.
- Правила выставления и переноса стоп-приказов.
- Правила выхода из позиций.
В полном соответствии описанию,
- система самостоятельно отслеживает текущую рыночную волатильность и вычисляет оптимального торгового лота - юнита;
- алгоритм визуализирует на графике три канала Дончиана: каналы Системы 1 и Системы 2, а также быстрый канал для выхода из позиции;
- советник пропускает пробой канала, если перед этим реализовался успешный торговый сигнал (не важно, был он реализован или нет);
- алгоритм сопровождает сделку, закрывает позицию после пробоя быстрого канала или добавляет позиции через предписанные интервалы волатильности;
- советник выставляяет и переносит стопы.
Вместо закрытия сделок после пробития быстрого канала, алгоритм может использовать систему Parabolic SAR или просто поставить тейк-профит.
Настройка входных параметров:
- Donchian channel for exit breakout - диапазон для построения быстрого канала (канал выхода).
- Donchian channel for system-1 breakout - диапазон для построения канала Системы 1.
- Donchian channel for system-2 breakoutt - диапазон для построения канала Системы 2.
- Max. deposit share at risk in one trade - риск одной позиции, как доля депозита.
- Max. amount of "Units" per symbol - максимально допустимое количество юнитов на один инструмент.
- Adding interval (times ATR) - интервал волатильности для добавления позиций.
- Stop loss (times ATR) - интервал волатильности для выставления стоп-приказа.
- Take profit (times ATR) - интервал волатильности для выставления тейк-профита
- Allowable trade slippage - допустимая величина проскальзывания.
- Use SAR-system to trail SL - "выключатель" параболической SAR системы.
- SAR system step - шаг SAR системы.
- SAR system cap - максимальный шаг SAR системы.
The MasterMind
В советнике используются индикаторы iStochastic, Stochastic Oscillator, iWPR, Larry Williams' Percent Range.Bollinger Bands
Работа советника основана на индикаторе Bollinger Bands.
Fractal_Keltner_HTF
Индикатор Fractal_Keltner с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Fractal_DeMarker
Фрактальный осциллятор Демарка.