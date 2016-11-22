Советник Original Turtle Rules Trader реализует торговую систему, описанную в книге The Original Turtle Trading Rules.

В соответствии с приведенным в книге описанием, знаменитая торговая система Черепашек-Трейдеров включала в себя следующие компоненты:

Правила выбора размера торговой позиции исходя из текущей рыночной волатильности.

Правила входа в позицию после пробоя быстрого или медленного канала Дончиана.

Правила пропуска второго сигнала, следующего за первым успешным пробоем.

Правила добавления новых позиций.

Правила выставления и переноса стоп-приказов.

Правила выхода из позиций.

В полном соответствии описанию,

система самостоятельно отслеживает текущую рыночную волатильность и вычисляет оптимального торгового лота - юнита;

алгоритм визуализирует на графике три канала Дончиана: каналы Системы 1 и Системы 2, а также быстрый канал для выхода из позиции;

советник пропускает пробой канала, если перед этим реализовался успешный торговый сигнал (не важно, был он реализован или нет);

алгоритм сопровождает сделку, закрывает позицию после пробоя быстрого канала или добавляет позиции через предписанные интервалы волатильности;

советник выставляяет и переносит стопы.

Вместо закрытия сделок после пробития быстрого канала, алгоритм может использовать систему Parabolic SAR или просто поставить тейк-профит.

Настройка входных параметров: