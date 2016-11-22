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Советники

Original Turtle Rules Trader - эксперт для MetaTrader 5

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Советник Original Turtle Rules Trader реализует торговую систему, описанную в книге The Original Turtle Trading Rules.

В соответствии с приведенным в книге описанием, знаменитая торговая система Черепашек-Трейдеров включала в себя следующие компоненты:

  • Правила выбора размера торговой позиции исходя из текущей рыночной волатильности.
  • Правила входа в позицию после пробоя быстрого или медленного канала Дончиана.
  • Правила пропуска второго сигнала, следующего за первым успешным пробоем.
  • Правила добавления новых позиций.
  • Правила выставления и переноса стоп-приказов.
  • Правила выхода из позиций.

В полном соответствии описанию,

  • система самостоятельно отслеживает текущую рыночную волатильность и вычисляет оптимального торгового лота - юнита;
  • алгоритм визуализирует на графике три канала Дончиана: каналы Системы 1 и Системы 2, а также быстрый канал для выхода из позиции;
  • советник пропускает пробой канала, если перед этим реализовался успешный торговый сигнал (не важно, был он реализован или нет);
  • алгоритм сопровождает сделку, закрывает позицию после пробоя быстрого канала или добавляет позиции через предписанные интервалы волатильности;
  • советник выставляяет и переносит стопы.

Вместо закрытия сделок после пробития быстрого канала, алгоритм может использовать систему Parabolic SAR или просто поставить тейк-профит.

Expert Adviser draws tree Donchian channel on a chart

Настройка входных параметров:

  • Donchian channel for exit breakout - диапазон для построения быстрого канала (канал выхода).
  • Donchian channel for system-1 breakout - диапазон для построения канала Системы 1.
  • Donchian channel for system-2 breakoutt - диапазон для построения канала Системы 2.
  • Max. deposit share at risk in one trade - риск одной позиции, как доля депозита.
  • Max. amount of "Units" per symbol - максимально допустимое количество юнитов на один инструмент.
  • Adding interval (times ATR) - интервал волатильности для добавления позиций.
  • Stop loss (times ATR) - интервал волатильности для выставления стоп-приказа.
  • Take profit (times ATR) - интервал волатильности для выставления тейк-профита
  • Allowable trade slippage - допустимая величина проскальзывания.
  • Use SAR-system to trail SL - "выключатель" параболической SAR системы.
  • SAR system step - шаг SAR системы.
  • SAR system cap - максимальный шаг SAR системы.
The MasterMind The MasterMind

В советнике используются индикаторы iStochastic, Stochastic Oscillator, iWPR, Larry Williams' Percent Range.

Bollinger Bands Bollinger Bands

Работа советника основана на индикаторе Bollinger Bands.

Fractal_Keltner_HTF Fractal_Keltner_HTF

Индикатор Fractal_Keltner с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Fractal_DeMarker Fractal_DeMarker

Фрактальный осциллятор Демарка.