Original Turtle Rules Trader - expert para MetaTrader 5
3231
O Expert Advisor Original Turtle Rule Trader implementa o sistema de negociação descrito no livro The Original Turtle Trading Rules.
De acordo com a descrição dada no livro, o famoso sistema de negociação de Tartarugas-Traders inclui os seguintes componentes:
- Regras de seleção do tamanho da posição de negociação com base na volatilidade do mercado atual.
- Regras de entrada na posição após o rompimento do canal Donchian rápido ou lento.
- Termos de admissão do segundo sinal, após o primeiro rompimento bem-sucedido.
- Termos de adição de novas posições.
- Termos de envio e transferência de ordens de stop.
- Regras de saída da posição.
Em total conformidade com a descrição,
- o sistema acompanha automaticamente a volatilidade do mercado atual e calcula o lote de negociação ideal, unidade;
- o algoritmo exibe, no gráfico, três canais de Donchian: canais de Sistema 1 e Sistema 2, bem como o canal para a saída rápida da posição;
- o Advisor ignora a rompimento de canal, se, antes disso, tivesse surgido um sinal de negociação bem-sucedido (não importa se ele foi implementado ou não);
- o algoritmo acompanha a transação, fecha a posição após o rompimento do canal rápido ou adiciona posições através dos intervalos de volatilidade prescritos;
- o Expert Advisor envia e transfere stops.
Em vez de fechar as transações, após a rápida penetração do canal, o algoritmo pode usar o sistema SAR parabólico ou apenas colocar Take-Profit.
Configuração de parâmetros de entrada:
- Donchian channel for exit breakout - intervalo para plotagem do canal rápido (canal de saída).
- Donchian channel for system-1 breakout - intervalo para plotagem do canal de Sistema 1.
- Donchian channel for system-2 breakout - intervalo para plotagem do canal de Sistema 2.
- Max. deposit share at risk in one trade - risco numa posição, como parte do depósito.
- Max. amount of "Units" per symbol - número máximo de unidades num único instrumento.
- Adding interval (times ATR) - intervalo de volatilidade para adicionar posições.
- Stop loss (times ATR) - intervalo de volatilidade para envio de uma ordem stop.
- Take profit (times ATR) - intervalo de volatilidade para envio de Take-Profit
- Allowable trade slippage - valor admissível de derrapagem.
- Use SAR-system to trail SL - "interruptor" do sistema SAR parabólico.
- SAR system step - etapa do sistema SAR.
- SAR system cap - etapa máxima do sistema SAR.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16866
CandelsHighOpen, Expert Advisor com base num módulo de sinais de negociação do indicador Candels High Open. Possibilidade de negociação com ordens pendentes e de mercado, trailing do nível Stop Loss de acordo com o indicador "Parabolic SAR".SignalCandelsHighOpen
Módulo de sinais de negociação do indicador personalizado "Candels High Open" - indicador de análise de High e Open das três últimas barras.
O Advisor mais fácil de acordo com o WPR.Exp_Fishing
O Expert Advisor abre a posição de partida de acordo com a direção na qual se move a vela atual e no futuro o volume da posição aberta aumenta, se o lucro em pontos a partir da última operação na posição exceder o limite fixado nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.