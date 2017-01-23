O Expert Advisor Original Turtle Rule Trader implementa o sistema de negociação descrito no livro The Original Turtle Trading Rules.

De acordo com a descrição dada no livro, o famoso sistema de negociação de Tartarugas-Traders inclui os seguintes componentes:

Regras de seleção do tamanho da posição de negociação com base na volatilidade do mercado atual.

Regras de entrada na posição após o rompimento do canal Donchian rápido ou lento.

Termos de admissão do segundo sinal, após o primeiro rompimento bem-sucedido.

Termos de adição de novas posições.

Termos de envio e transferência de ordens de stop.

Regras de saída da posição.

Em total conformidade com a descrição,

o sistema acompanha automaticamente a volatilidade do mercado atual e calcula o lote de negociação ideal, unidade;

o algoritmo exibe, no gráfico, três canais de Donchian: canais de Sistema 1 e Sistema 2, bem como o canal para a saída rápida da posição;

o Advisor ignora a rompimento de canal, se, antes disso, tivesse surgido um sinal de negociação bem-sucedido (não importa se ele foi implementado ou não);

o algoritmo acompanha a transação, fecha a posição após o rompimento do canal rápido ou adiciona posições através dos intervalos de volatilidade prescritos;

o Expert Advisor envia e transfere stops.

Em vez de fechar as transações, após a rápida penetração do canal, o algoritmo pode usar o sistema SAR parabólico ou apenas colocar Take-Profit.

Configuração de parâmetros de entrada: