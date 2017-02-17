Original Turtle Rules Trader EA は「The Original Turtle Trading Rules（オリジナルタートル取引ルール）」という本で説明されている取引システムを実装しています。

本の説明によれば、有名なタートル取引システムは、以下のコンポーネントで構成されています。

現在の市場のボラティリティに応じた取引ポジションサイズの選択

高速または低速Donchianチャネルのブレイクアウト後の市場参入

最初のブレイクアウトが成功した後の2番目のシグナルの無視

新しいポジションの追加

ストップ注文の発注と移動

既存ポジション

記述に完全に遵守しています。

システムは現在の市場のボラティリティを自動的に追跡し、最適な取引ロット単位を計算します。

アルゴリズムは、チャート上の3つのDonchianチャネル、すなわち、システム1およびシステム2チャネル、ならびに既存ポジションのための高速チャネルを視覚化します。

売買シグナルの実装がそれ以前に成功された場合、EAは（その結果に関係なく）チャネルブレイクアウトを抜かします。

アルゴリズムは取引を追跡し、高速チャネルブレイクアウトの後にポジションを決済、特定のボラティリティ間隔後にはポジションを追加します。

EAはストップを設定して移動します。

アルゴリズムは、高速チャネルブレイクアウト後に取引を決済する代わりにパラボリックSARシステムを使用するか単に決済指値を設定することができます。

入力：