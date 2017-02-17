無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Original Turtle Rules Trader - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1339
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Original Turtle Rules Trader EA は「The Original Turtle Trading Rules（オリジナルタートル取引ルール）」という本で説明されている取引システムを実装しています。
本の説明によれば、有名なタートル取引システムは、以下のコンポーネントで構成されています。
- 現在の市場のボラティリティに応じた取引ポジションサイズの選択
- 高速または低速Donchianチャネルのブレイクアウト後の市場参入
- 最初のブレイクアウトが成功した後の2番目のシグナルの無視
- 新しいポジションの追加
- ストップ注文の発注と移動
- 既存ポジション
記述に完全に遵守しています。
- システムは現在の市場のボラティリティを自動的に追跡し、最適な取引ロット単位を計算します。
- アルゴリズムは、チャート上の3つのDonchianチャネル、すなわち、システム1およびシステム2チャネル、ならびに既存ポジションのための高速チャネルを視覚化します。
- 売買シグナルの実装がそれ以前に成功された場合、EAは（その結果に関係なく）チャネルブレイクアウトを抜かします。
- アルゴリズムは取引を追跡し、高速チャネルブレイクアウトの後にポジションを決済、特定のボラティリティ間隔後にはポジションを追加します。
- EAはストップを設定して移動します。
アルゴリズムは、高速チャネルブレイクアウト後に取引を決済する代わりにパラボリックSARシステムを使用するか単に決済指値を設定することができます。
入力：
- Donchian channel for exit breakout - 高速チャネル（参入チャネル）を構築するための範囲
- Donchian channel for system-1 breakout - System 1チャネルを構築するための範囲
- Donchian channel for system-2 breakout - System 2チャネルを構築するための範囲
- Max. deposit share at risk in one trade - 1ポジションあたりの預金シェアのリスク
- Max. amount of "Units" per symbol - 銘柄あたりの最大許容数
- Adding interval (times ATR) - ポジションを追加するためのボラティリティの間隔
- Stop loss (times ATR) - ストップ注文を出すためのボラティリティ間隔
- Take profit (times ATR) - 決済指値注文を出すためのボラティリティ間隔
- Allowable trade slippage - 許容できるスリッぺージ
- Use SAR-system to trail SL - パラボリックSARシステムの有効化/無効化
- SAR system step - SARシステムのステップ
- SAR system cap - 最大のSARシステムのステップ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16866
STARCバンド
よく知られているSTARC（Stoller Average Range Channels）バンドのバリエーションです。CandelsHighOpen
CandelsHighOpenエキスパートアドバイザーはCandels High Open指標の売買シグナルモジュールに基づいています。このEAは、成行注文と未決注文の取引、ならびにパラボリックSARに基づくトレーリングストップを特徴としています。
Exp_WPR
WPRに基づいた最も簡単なエキスパートアドバイザーです。Exp_Fishing
このエキスパートアドバイザーは、現在のローソク足の方向で最初のポジションを開き、ポイントでの利益がEA入力で指定された閾値を上回ると数量を増加します。