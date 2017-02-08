Der Expert Advisor Original Turtle Rules Trader implementiert das Handelssystem, das im Buch The Original Turtle Trading Rules beschrieben wurde.

Laut der im Buch angeführten Berschreibung beinhaltete das bekannte Handelssystem der Turtle Traders die folgenden Komponenten:

Auswahl der Positionsgröße bezugnehmend auf die aktuelle Volatilität auf dem Markt.

Einstieg nach dem Ausbruch des schnellen oder langsamen Donchian-Kanals.

Auslassung des zweiten Signals, das auf den ersten erfolgreichen Ausbruch folgt.

Hinzufügen neuer Positionen.

Setzung und Verschiebung von Stop-Orders.

Schließen einer Position.

Entsprechend der Beschreibung:

das System verfolgt die aktuelle Volatilität auf dem Markt und berechnet den optimalen Lot - Unit;

der Algorithmus visualisiert drei Donchian Channels auf dem Chart: Kanäle des Systems 1 und des Systems 2 sowie den schnellen Kanal für den Ausstieg;

der Expert Advisor überspringt den Ausbruch des Kanals (ungeachtet des Ergebnisses), wenn davor ein Handelssignal erfolgreich umgesetzt wurde;

der Algorithmus verfolgt das Trade, schließt die Position nach dem Ausbruch des schnellen Kanals oder fügt Positionen in festgelegten Volatilitätsintervallen hinzu;

der Expert Advisor setzt und verschiebt Stops.

Statt Trades nach dem Ausbruch des schnellen Kanals zu schließen, kann der Algorithmus das System Parabolic SAR verwenden oder Take Profit setzen.

Einstellung der Eingabeparameter: