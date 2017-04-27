W.D. Gunn fue un tráder famoso que desarrolló varias técnicas e intrumentos de análisis técnico. Uno de estos instrumentos es el swing-chart (swings de Gunn), que puede ser utilizado para identificar la tendencia y para comerciar con ella. Swingchart se construye cuando las barras se colorean por primera vez en comparación con la anterior barra, de la siguiente forma:

Green , también llamado "Día hacia arriba", si la barra tiene el máximo más alto y el mínimo más alto.

, también llamado "Día hacia arriba", si la barra tiene el máximo más alto y el mínimo más alto. Red también llamado "Día hacia abajo", si la barra tiene el mínimo más bajo y el máximo más bajo.

también llamado "Día hacia abajo", si la barra tiene el mínimo más bajo y el máximo más bajo. Blue , también llamado "Día fuera", si la barra tiene el máximo más alto y el mínimo más bajo.

, también llamado "Día fuera", si la barra tiene el máximo más alto y el mínimo más bajo. Grey , también llamado "Día dentro", si la barra tiene el máximo más bajo y el mínimo más alto.

Después del "coloreado" de las barras según el principio especificado, se puede dibujar el ZigZag con los picos en los sitios en los que los colores han cambiado de verde a rojo y los valles donde el color haya cambiado de rojo a verde.

La implementación de este enfoque permite evitar los ángulos más agudos en las definiciones: por ejemplo, el "Día hacia arriba" se define unívocamente como el día donde el máximo es el mayor, y el mínimo, también el mayor O EL MISMO. Asimismo, esto garantiza que los valles y picos del indicador ZigZag se encontrarán realmente en los máximos y mínimos de precio. El redibujado de las anteriores oscilaciones puede suceder uno detrás del otro, "por turno" por ejemplo, pueden llegar uno tras otro varios "Días dentro" o "Días hacia arriba/abajo" en ausencia de nuevos máximos o mínimos.

Sistema comercial

El sistema comercial relacionado con el indicador (y ZigZag en general), se ha construido de la forma siguiente:

Cuando se forma un pico, ponga un buy stop por encima del último pico si era más alto que el anterior. El Stop loss se coloca por debajo del valle. En la imagen se podría tener buy stop en el máximo en la barra verde del extremo, y colorcar el stop loss en el mínimo de la siguiente barra roja, y en este caso encontrase en beneficios.

Cuando se ha formado el valle, el sell stop se coloca después del último valle, si este es inferior que el penúltimo. El stop loss se coloca por encima del pico.

Qué ha cambiado con respecto a los demás indicadores del tipo ZigZag:

Cuando hay que usar en el análisis técnico el indicador ZigZag dentro de un asesor o de varios indicadores, es deseable que incluyan ciertas propiedades:

Zig Zag no debe redibujar los picos o valles anteriores cuando lleguen nuevas barras. Zig Zag debe encontrar picos y valles reseñables e ignorar los irrelevantes. Los segmentos de Zig Zag deberán definir el máximo y el mínimo de estos segmentos.

El ZigZag estándar dibuja bellamente las oscilaciones de formadas, pero como ya sabemos, además sucede el redibujado. Por eso viene bien para el uso, no solo en el trading, sino también en el análisis de series de precio anteriores. FastZZ (así como ZigZags) funciona definiendo la amplitud del zig zag y tiene en cuenta exclusivamente el precio. Si se ha puesto uno demasiado alto, muchos picos y valles importantes podrían ser omitidos, y si es demasiado bajo, al contrario, se formarán picos y valles irrelevantes. Swingchart ZigZag se puede imaginar como algo "intermedio" entre los dos casos. No se redibuja, pero también es capaz de tener en cuenta el rango dinámico de los precios. Su principal ventaja es que encuentra todos los picos y valles relevantes y puede ser utilizado en otras aplicaciones donde son necesarios picos y valles precisos, ordenados y bien dibujados.