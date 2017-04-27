Esta versión de STARC bands contiene ciertas diferencias con respecto al original.



Por definición, el indicador original supone lo siguiente.



STARC (canales del diapasón medio de Stoller) muestran tres líneas que forman un canal alrededor una media móvil habitual. Son tres líneas:

Una SMA de periodo n (media móvil sencilla)

Una línea superior, una SMA de periodo n más una línea ATR de periodo n, multiplicada por la constante К.

Una línea inferior, una SMA de periodo n menos una línea ATR de periodo m, multiplicada por la constante К.

El indicador STARC bands ha sido implementado por Manning Stoller.

Uso: STARC Bands , normalmente, definen los límites superiores e inferiores para un movimiento de precio normal. Además, algunos tráders usan el indicador para definir el nivel de riesgo antes de entrar en el mercado.