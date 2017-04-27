CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Swing line - extended version - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1001
Ranking:
(25)
Publicado:
Swing_line_1.1.mq5 (16.61 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Versión extendida del indicador Swing Line, desarrollado por Ron Black.

En esta versión existe la posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada y se ha activado el conjunto estándar de alertas.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16879

STARC bands STARC bands

Variación del célebre indicador STARC bands (canales del diapasón medio de Stoller).

Harmonic Pattern Finder V2 Harmonic Pattern Finder V2

Indicador para representar los patrones armónicos existentes y en proceso de formación en el gráfico.

Quantile bands - general Quantile bands - general

Versión generalizada de Quantile bands

MACD con uso de QWMA MACD con uso de QWMA

MACD, que usa QWMA para los cálculos.