Fast ZigZag - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2955
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
FastZZ es el zigzag más sencillo y rápido. Implementa completamente el IdealZZ "gráfico", y es bastantes veces más rápido y eficiente que el anterior.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1027
