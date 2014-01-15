CodeBaseSecciones
Indicadores

Fast ZigZag - indicador para MetaTrader 5

Yury Kulikov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
2955
(39)
FastZZ es el zigzag más sencillo y rápido. Implementa completamente el IdealZZ "gráfico", y es bastantes veces más rápido y eficiente que el anterior.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1027

