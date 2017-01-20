Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
EMA CROSS - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 2029
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea — Collector,
autor del código MQL5 — barabashkakvn.
Análisis del cruce de dos iMA en la barra cero. Por mi parte, he añadido el ajuste "Reverse", este ajuste cambia la lógica de la dirección de la señal después del cruce de las dos iMA.
Simulación con EURUSD, M15, desde el 20116.01.16 al 2016.11.04, depósito inicial 3000:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16849
ALMA 2.0
Versión más reciente del indicador ALMA.ADXVMA
ADXVMA usa los valores de ADX para definir los pesos al calcular las medias móviles.