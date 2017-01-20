CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

EMA CROSS - Asesor Experto para MetaTrader 5

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
2029
Ranking:
(35)
Publicado:
EMA_CROSS.mq5 (9.94 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea — Collector,

autor del código MQL5 — barabashkakvn.

Análisis del cruce de dos iMA en la barra cero. Por mi parte, he añadido el ajuste "Reverse", este ajuste cambia la lógica de la dirección de la señal después del cruce de las dos iMA.

Simulación con EURUSD, M15, desde el 20116.01.16 al 2016.11.04, depósito inicial 3000:

EMA_CROSS tester

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16849

ALMA 2.0 ALMA 2.0

Versión más reciente del indicador ALMA.

ADXVMA ADXVMA

ADXVMA usa los valores de ADX para definir los pesos al calcular las medias móviles.

Fibo iSAR Fibo iSAR

El asesor usa los niveles de Fibonacci y el indicador "iSAR" - Parabolic Stop and Reverse system. Comercio con la ayuda de órdenes BuyLimit y SellLimit.

Exp_RSI Exp_RSI

El asesor más sencillo de RSI.