ポケットに対して
エキスパート

EMA CROSS - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1104
評価:
(35)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイデアの著者 — Collector, MQL5 code author — barabashkakvn.

ゼロバー上の2つのiMAの交差の分析です。2つのiMAが交差した後の信号方向の論理を変更する「逆方向」パラメータを追加しました。

EURUSD、M15、2011年6月1日から2016年11月4日まで、初期入金3000　でのテスト

EMA_CROSSテスタ

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16849

