EMA CROSS - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1104
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
アイデアの著者 — Collector, MQL5 code author — barabashkakvn.
ゼロバー上の2つのiMAの交差の分析です。2つのiMAが交差した後の信号方向の論理を変更する「逆方向」パラメータを追加しました。
EURUSD、M15、2011年6月1日から2016年11月4日まで、初期入金3000 でのテスト
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16849
