Expert Advisors

EMA CROSS - Experte für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1422
Rating:
(35)
Veröffentlicht:
Autor der Idee — Collector,

Autor des MQL5 Codes — barabashkakvn.

Analyse der Kreuzung zweier iMA auf dem Nullbalken. Ich habe die Einstellung "Reverse" hinzugefügt. Diese Einstellung ändert die Logik der Richtung des Signals nach der Kreuzung zweier iMA.

Testen auf EURUSD, M15, Testperiode 20116.01.16-2016.11.04, Ersteinzahlung 3000:

EMA_CROSS tester

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16849

