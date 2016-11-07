Автор идеи — Collector,



автор кода MQL5 — barabashkakvn.

Анализ пересечения двух iMA на нулевом баре. От меня добавлена настройка "Reverse" — эта настройка меняет логику направления сигнала после пересечения двух iMA.

Тестирование на EURUSD, M15, с 20116.01.16 по 2016.11.04, начальный депозит 3000:



