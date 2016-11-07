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EMA CROSS - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — Collector,
автор кода MQL5 — barabashkakvn.
Анализ пересечения двух iMA на нулевом баре. От меня добавлена настройка "Reverse" — эта настройка меняет логику направления сигнала после пересечения двух iMA.
Тестирование на EURUSD, M15, с 20116.01.16 по 2016.11.04, начальный депозит 3000:
Эксперт переводит позицию в безубыток, то есть ставит стоп-лосс на уровне цены открывания позиции при достижении ценой финансового актива количества пунктов прибыли, которое определяется входными параметрами эксперта.SilverTrend_Signal_Alert
Семафорный сигнальный индикатор SilverTrend с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
Scalpel EA - советник для MetaTrader 5Exp_TralingStop
Эксперт производит перестановку стоплосса на фиксированное в настройках эксперта расстояние от текущей цены.