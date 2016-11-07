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EMA CROSS - эксперт для MetaTrader 5

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3408
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи — Collector,

автор кода MQL5 — barabashkakvn.

Анализ пересечения двух iMA на нулевом баре. От меня добавлена настройка "Reverse" — эта настройка меняет логику направления сигнала после пересечения двух iMA.

Тестирование на EURUSD, M15, с 20116.01.16 по 2016.11.04, начальный депозит 3000:

EMA_CROSS tester

Exp_ZeroFillingStop Exp_ZeroFillingStop

Эксперт переводит позицию в безубыток, то есть ставит стоп-лосс на уровне цены открывания позиции при достижении ценой финансового актива количества пунктов прибыли, которое определяется входными параметрами эксперта.

SilverTrend_Signal_Alert SilverTrend_Signal_Alert

Семафорный сигнальный индикатор SilverTrend с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Scalpel EA Scalpel EA

Scalpel EA - советник для MetaTrader 5

Exp_TralingStop Exp_TralingStop

Эксперт производит перестановку стоплосса на фиксированное в настройках эксперта расстояние от текущей цены.