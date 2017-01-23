CodeBaseSeções
EMA CROSS - expert para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
3548
Avaliação:
(35)
Publicado:
Autor da ideia — Collector,

autor do código MQL5 — barabashkakvn.

Análise da intersecção de dois IMA na barra de zero. Adicionei a configuração "Reverse", ela é uma opção que muda a lógica da direção do sinal após atravessar duas iMA.

Teste em EURUSD, M15, de 20116.01.16 a 2016.11.04, depósito inicial 3 000:

EMA_CROSS tester

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16849

