Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
EMA CROSS - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 3548
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor da ideia — Collector,
autor do código MQL5 — barabashkakvn.
Análise da intersecção de dois IMA na barra de zero. Adicionei a configuração "Reverse", ela é uma opção que muda a lógica da direção do sinal após atravessar duas iMA.
Teste em EURUSD, M15, de 20116.01.16 a 2016.11.04, depósito inicial 3 000:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16849
Waddah_Attar_Trend_Alert
Indicador Waddah_Attar_Trend com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.Exp_ReOpenPositions
O Expert Advisor aumenta o volume da posição aberta, se o lucro em pontos a partir da última operação na posição exceder o limite fixado nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.