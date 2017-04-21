代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

EMA CROSS - MetaTrader 5EA

Collector | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1858
等级:
(35)
已发布:
EMA_CROSS.mq5 (9.94 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路的作者 — Collector, MQL5 代码作者 — barabashkakvn.

分析在第零柱上两个iMA指标的交叉。我已经加上了 "Reverse" 参数, 它可以改变两个iMA交叉之后信号方向的逻辑。

在 EURUSD, M15, 从 20116.01.16 到 2016.11.04, 初始存款为 3000 的测试:

EMA_CROSS 测试

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16849

Swingchart Swingchart

Gann 波动图表和混合之字转向实现。

Zigzag2_R_Color_Price Zigzag2_R_Color_Price

带有之字转向(ZigZag)峰值数值价格标签的 Zigzag2_R_Color 指标。

Harmonic 模式搜索 V2 Harmonic 模式搜索 V2

用于显示已有和即将出现的 harmonic 图表模式。

STARC 带 STARC 带

著名的 STARC (Stoller 平均范围通道) 带的变种。