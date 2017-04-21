请观看如何免费下载自动交易
EMA CROSS - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1858
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路的作者 — Collector, MQL5 代码作者 — barabashkakvn.
分析在第零柱上两个iMA指标的交叉。我已经加上了 "Reverse" 参数, 它可以改变两个iMA交叉之后信号方向的逻辑。
在 EURUSD, M15, 从 20116.01.16 到 2016.11.04, 初始存款为 3000 的测试:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16849
