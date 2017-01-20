Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ALMA 2.0 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1876
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Versión más reciente del indicador ALMA.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16847
ADXVMA
ADXVMA usa los valores de ADX para definir los pesos al calcular las medias móviles.Double Stoch RSI Floating
Estocástico doble de RSI con uso de niveles flotantes en lugar de fijos para las condiciones de sobrecompra/sobreventa.