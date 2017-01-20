Mira cómo descargar robots gratis
Fibo iSAR - Asesor Experto para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- Vladimir Karputov
1267
- 1267
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor de la idea — Yuri, autor del código mq5 — barabashkakvn.
El asesor compara dónde se encuentra el precio actual, con las indicaciones de los dos indicadores (SAR("Step Fast_SAR","Maximum Fast_SAR") y SAR("Step Slow_SAR","Maximum Slow_SAR")).
Señal para Buy:
Señal para Sell:
El cálculo de las órdenes pendientes se realiza según los niveles Fibo "Fibo Entrance Level" y "Fibo Profit Level" en el bloque de código ScalpParabolicPattern().
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16851