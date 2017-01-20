CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Fibo iSAR - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1267
(20)
Fibo iSAR.mq5 (35.72 KB) ver
Autor de la idea — Yuri, autor del código mq5 — barabashkakvn.

El asesor compara dónde se encuentra el precio actual, con las indicaciones de los dos indicadores (SAR("Step Fast_SAR","Maximum Fast_SAR") y SAR("Step Slow_SAR","Maximum Slow_SAR")). 

Señal para Buy:

Fibo iSAR Buy

Señal para Sell:

Fibo iSAR Sell

El cálculo de las órdenes pendientes se realiza según los niveles Fibo "Fibo Entrance Level" y "Fibo Profit Level" en el bloque de código ScalpParabolicPattern().

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16851

