ADXVMA es un tipo especial de media móvil. Usa una serie de valores de ADX para definir los pesos al calcular la media móvil. Esto lo hace único en el mundo de las medias.

Normalmente, esto provoca largos periodos de fases "planas", lo que hace del indicador una de las pocas medias que pueden determinar los intervalos plantos del mercado. Esta media también se puede utilizar como una especie de indicador de apoyo/resistencia.



Para su uso en los cálculos, se propone un conjunto ampliado de 20 tipos de precio.

