CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Double Stoch RSI Floating - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1313
Ranking:
(22)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El mismo Estocástico de RSI que aquí,  con la excepción de que esta versión usa niveles flotantes en lugar de fijos para definir las condiciones de sobrecompra/sobreventa.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16845

Double Stochastic RSI Double Stochastic RSI

Estocástico doble de RSI.

CCI Simple Experiment CCI Simple Experiment

CCI, experimento con el uso de un periodo adaptativo de cálculo.

ADXVMA ADXVMA

ADXVMA usa los valores de ADX para definir los pesos al calcular las medias móviles.

ALMA 2.0 ALMA 2.0

Versión más reciente del indicador ALMA.