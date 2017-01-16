コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RSI浮動の二重ストキャスティクス - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1009
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このバージョンでは、OB/OS条件に固定レベルの代わりに浮動レベルを使用する点を除いてこちらのRSIと同じ二重ストキャスティクスです。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16845

RSIの二重ストキャスティクス RSIの二重ストキャスティクス

RSIの二重ストキャスティクス

CCIの簡単な実験 CCIの簡単な実験

適応計算期間を用いたCCIの実験。

ADXVMA ADXVMA

ADXVMAは、平均計算の重みを決定するために、ある種のADX値を使用します。

ALMA 2.0 ALMA 2.0

ALMAの最新バージョン。