Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Double Stochastic RSI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1801
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Estocástico doble de RSI.
Si ponemos el periodo del Estocástico >=1, este indicador puede ser también un Estocástico sencillo de RSI.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16844
CCI Simple Experiment
CCI, experimento con el uso de un periodo adaptativo de cálculo.RSI Exp with Filled Areas
RSI, experimento con la adición simple de zonas coloreadas al cruzar los niveles flotantes.
Double Stoch RSI Floating
Estocástico doble de RSI con uso de niveles flotantes en lugar de fijos para las condiciones de sobrecompra/sobreventa.ADXVMA
ADXVMA usa los valores de ADX para definir los pesos al calcular las medias móviles.