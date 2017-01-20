RSI, experimento con la adición simple de zonas coloreadas al cruzar los niveles flotantes.

CCI, experimento con el uso de un periodo adaptativo de cálculo.

Estocástico doble de RSI con uso de niveles flotantes en lugar de fijos para las condiciones de sobrecompra/sobreventa.

ADXVMA usa los valores de ADX para definir los pesos al calcular las medias móviles.