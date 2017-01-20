CodeBaseSecciones
Indicadores

Double Stochastic RSI - indicador para MetaTrader 5

Estocástico doble de RSI.

Si ponemos el periodo del Estocástico >=1, este indicador puede ser también un Estocástico sencillo de RSI. 


CCI Simple Experiment CCI Simple Experiment

CCI, experimento con el uso de un periodo adaptativo de cálculo.

RSI Exp with Filled Areas RSI Exp with Filled Areas

RSI, experimento con la adición simple de zonas coloreadas al cruzar los niveles flotantes.

Double Stoch RSI Floating Double Stoch RSI Floating

Estocástico doble de RSI con uso de niveles flotantes en lugar de fijos para las condiciones de sobrecompra/sobreventa.

ADXVMA ADXVMA

ADXVMA usa los valores de ADX para definir los pesos al calcular las medias móviles.