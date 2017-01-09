Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Double Stoch RSI Floating - Indikator für den MetaTrader 5
Derselbe "Double Stochastic of RSI" wie hier, nur dass diese Version bewegliche Level statt der fixen für die OB/OS Zonen verwendet.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16845
