Indikatoren

Double Stoch RSI Floating - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1118
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
Derselbe "Double Stochastic of RSI" wie hier,  nur dass diese Version bewegliche Level statt der fixen für die OB/OS Zonen verwendet.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16845

