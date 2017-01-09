Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Double Stoch RSI Floating - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
1545
Avaliação:
-
Publicado:
O mesmo estocástico duplo do RSI daqui, exceto que esta versão usa níveis flutuantes em vez dos níveis fixos para as condições de sobrecompra/sobrevenda.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16845
