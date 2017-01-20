Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CCI Simple Experiment - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 887
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
CCI, experimento con el uso de un periodo adaptativo de cálculo.
Las diferencias con el original no son grandes, pero pueden resultar importantes. En la versión adaptativa se filtran algunas señales falsas.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16843
RSI Exp with Filled Areas
RSI, experimento con la adición simple de zonas coloreadas al cruzar los niveles flotantes.RSI Experiment with Floating Levels
RSI, experimento con niveles "flotantes".
Double Stochastic RSI
Estocástico doble de RSI.Double Stoch RSI Floating
Estocástico doble de RSI con uso de niveles flotantes en lugar de fijos para las condiciones de sobrecompra/sobreventa.