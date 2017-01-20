CodeBaseSecciones
CCI Simple Experiment - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
CCI, experimento con el uso de un periodo adaptativo de cálculo.

Las diferencias con el original no son grandes, pero pueden resultar importantes. En la versión adaptativa se filtran algunas señales falsas.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16843

