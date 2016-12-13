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Double Stoch RSI Floating - индикатор для MetaTrader 5
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Такой же двойной Стохастик от RSI, как здесь, за исключением того, что эта версия использует плавающие уровни вместо фиксированных для определения уровней перекупленности/перепроданности.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16845
Double Stochastic RSI
Двойной Стохастик от RSI.CCI Simple Experiment
CCI эксперимент с использованием адаптивного периода расчета.