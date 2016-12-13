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Индикаторы

Double Stoch RSI Floating - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2635
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Такой же двойной Стохастик от RSI, как здесь,  за исключением того, что эта версия использует плавающие уровни вместо фиксированных для определения уровней перекупленности/перепроданности.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16845

Double Stochastic RSI Double Stochastic RSI

Двойной Стохастик от RSI.

CCI Simple Experiment CCI Simple Experiment

CCI эксперимент с использованием адаптивного периода расчета.

ADXVMA ADXVMA

ADXVMA ипользует значения ADX для определения весов при расчете скользящих средних.

ALMA 2.0 ALMA 2.0

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