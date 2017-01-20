CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Aroon oscillator on chart - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1110
Ranking:
(16)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Versión del indicador Aroon, análoga en su forma a este código. Representa una línea, barra/vela de color en el gráfico principal (y esto se puede hacer de forma automática, dependiendo del tipo de gráfico).



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16834

Waddah_Attar_Trend_Alert Waddah_Attar_Trend_Alert

Indicador Waddah_Attar_Trend con alertas, envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.

Exp_ReOpenPositions Exp_ReOpenPositions

El experto incrementa el volumen de la posición abierta si el beneficio en puntos desde la última posición ha superado el umbral fijado en los parámetros de entrada del experto.

Double Smoothed Stochastic Double Smoothed Stochastic

Estocástico de suavizado doble con opciones adicionales.

Double Smoothed Stochastic on Chart Double Smoothed Stochastic on Chart

Versión "on chart" (en el gráfico) del Estocástico de suavizado doble.