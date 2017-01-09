CodeBaseSeções
Indicadores

Oscilador Aroon no gráfico - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1841
Avaliação:
(16)
Publicado:
Aqui está uma versão do oscilador Aroon, a mesma forma que este código. Ele exibe uma linha colorida, barras ou velas no gráfico principal (e pode fazê-lo automaticamente, dependendo do tipo de gráfico).



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16834

