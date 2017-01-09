Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Oscilador Aroon no gráfico - indicador para MetaTrader 5
Aqui está uma versão do oscilador Aroon, a mesma forma que este código. Ele exibe uma linha colorida, barras ou velas no gráfico principal (e pode fazê-lo automaticamente, dependendo do tipo de gráfico).
Aroon no gráfico
A versão do indicador Aroon que exibe uma linha colorida, barras ou velas no gráfico principal.Indicador Aroon em nova forma
O indicador Aroon na nova visualização.
Estocástico Duplamente Suavizado
Estocástico Duplamente Suavizado com algumas opções extrasEstocástico Duplamente Suavizado no gráfico
A versão "no gráfico" Estocástico Duplamente Suavizado.