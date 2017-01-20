Mira cómo descargar robots gratis
Double Smoothed Stochastic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1202
- Ranking:
-
- Publicado:
Estocástico de suavizado doble con opciones adicionales:
- La elección de precios se ha ampliado hasta 20
- Se puede elegir el método de cálculo del precio: high, low y close.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16835
Aroon oscillator on chart
Versión del indicador Aroon representada en el gráfico principal.Waddah_Attar_Trend_Alert
Indicador Waddah_Attar_Trend con alertas, envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.
Double Smoothed Stochastic on Chart
Versión "on chart" (en el gráfico) del Estocástico de suavizado doble.Rapid RSI T3 Prefiltered
Media rápida adaptativa mejorada RSI (la adaptación se logra con la desviación estándar) con uso del filtrado T3 de precio.