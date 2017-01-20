CodeBaseSecciones
Indicadores

Double Smoothed Stochastic - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1202
Ranking:
(21)
Publicado:
Estocástico de suavizado doble con opciones adicionales:

  • La elección de precios se ha ampliado hasta 20
  • Se puede elegir el método de cálculo del precio: high, low y close.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16835

