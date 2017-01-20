Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Autor real: Eng. Waddah Attar
Indicador Waddah_Attar_Trend con alertas, envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.
Para el envío de alertas, mensajes de correo y mensajes push al smarphone, se han realizado los siguientes cambios en el código del indicador:
- En los parámetros de entrada del indicador se han escrito nuevas variables de entrada
//---- Parámetros de entrada para las alertas input uint NumberofBar=1; //Número de la barra para la alerta input bool SoundON=true; //Permiso para la alerta input uint NumberofAlerts=2; //Número de alertas input bool EMailON=false; //Permiso para enviar una señal por correo input bool PushON=false; //Permiso para enviar una señal al móvil
- Se han añadido tres nuevas funciones BuySignal(), SellSignal() y GetStringTimeframe() al final del código del indicador//+------------------------------------------------------------------+
//| Buy signal function |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname,// texto del nombre del indicador para las señales de correo y push
double &ColorArray[],// búfer de índice de color
int ColorIndex,// índice de color en el búfer de índice de color para el envío de la señal
const int Rates_total, // número actual de barras
const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior
const double &Close[], // precio de cierre
const int &Spread[]) // spread
{
//---
static uint counter=0;
if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;
bool BuySignal=false;
bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
int index,index1;
if(SeriesTest)
{
index=int(NumberofBar);
index1=index+1;
}
else
{
index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
index1=index-1;
}
if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal=true;
if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
{
counter++;
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
double Ask=Close[index];
double Bid=Close[index];
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
Bid+=_Point*Spread[index];
string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sell signal function |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname, // texto del nombre del indicador para las señales de correo y push
double &ColorArray[], // búfer de índice de color
int ColorIndex, // índice de color en el búfer de índice de color para el envío de la señal
const int Rates_total, // número actual de barras
const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior
const double &Close[], // precio de cierre
const int &Spread[]) // spread
{
//---
static uint counter=0;
if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;
bool SellSignal=false;
bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
int index,index1;
if(SeriesTest)
{
index=int(NumberofBar);
index1=index+1;
}
else
{
index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
index1=index-1;
}
if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal=true;
if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
{
counter++;
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
double Ask=Close[index];
double Bid=Close[index];
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
Bid+=_Point*Spread[index];
string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Obtener el marco temporal en forma de línea |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
{
//----
return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
}
- En el bloque OnCalculate(), después de los ciclos de cálculo del indicador, se han añadido un par de llamadas de las funciones BuySignal() y SellSignal() //---
BuySignal("Waddah_Attar_Trend_Alert",ColorIndBuffer,0,rates_total,prev_calculated,close,spread);
SellSignal("Waddah_Attar_Trend_Alert",ColorIndBuffer,1,rates_total,prev_calculated,close,spread);
//---
Donde ColorIndBuffer es el nombre del búfer de índice de color para guardar el color de la línea en forma de índice, y 0 y 1 son los números de los colores en el búfer de índice de color.
Se supone que en el código del indicador, en el bloque OnCalculate(), se usará solo una llamada a las funciones BuySignal() y SellSignal().
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador Waddah_Attar_Trend_Alert en el gráfico
Fig.2. Indicador Waddah_Attar_Trend_Alert. Envío de la alerta
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16832
