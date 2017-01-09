Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Der Aroon Oszillator auf dem Chart - Indikator für den MetaTrader 5
Hier ist der Aroon Oszillator in der gleichen Form wie hier. Er zeichnet farbige Linien, Bars oder Kerzen auf den Hauptchart (und er macht das automatisch, abhängig vom Typ des Charts).
Aroon auf dem Chart
Diese Version des Aroon Indikators zeichnet farbige Linien, Bars oder Kerzen auf den Hauptchart.Der Aroon Indikator in einer neuen Form
Der Aroon Indikator in neuer Darstellung
Doppelt geglättete Stochastik
Doppelt geglättete Stochastik mit ein paar ExtrasDoppelt geglättete Stochastik auf dem Chart
Die Version "on chart" der doppelt geglättete Stochastik.