Indikatoren

Der Aroon Oszillator auf dem Chart - Indikator für den MetaTrader 5

Hier ist der Aroon Oszillator in der gleichen Form wie hier. Er zeichnet farbige Linien, Bars oder Kerzen auf den Hauptchart (und er macht das automatisch, abhängig vom Typ des Charts).



Aroon auf dem Chart Aroon auf dem Chart

Diese Version des Aroon Indikators zeichnet farbige Linien, Bars oder Kerzen auf den Hauptchart.

Der Aroon Indikator in einer neuen Form Der Aroon Indikator in einer neuen Form

Der Aroon Indikator in neuer Darstellung

Doppelt geglättete Stochastik Doppelt geglättete Stochastik

Doppelt geglättete Stochastik mit ein paar Extras

Doppelt geglättete Stochastik auf dem Chart Doppelt geglättete Stochastik auf dem Chart

Die Version "on chart" der doppelt geglättete Stochastik.