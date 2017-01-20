Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_ReOpenPositions - Asesor Experto para MetaTrader 5
808
-
El experto incrementa el volumen de la posición abierta si el beneficio en puntos desde la última posición ha superado el umbral fijado en los parámetros de entrada del experto.
La información sobre el rellenado se guarda en forma de comentario de línea a la posición en el formato número de rellenados/precio de la última operación/ volumen de la última operación .
El experto realiza operaciones comerciales en el momento en que aparece una nueva barra.
//| Parámetros de entrada del indicador del experto |
//+----------------------------------------------+
input double MM=0.1; //Parte de los recursos financieros del depósito en la operación de rellenado
input MarginMode MMMode=LOT; //método de definición del tamaño del lote
input uint OldProfit=300; //beneficio de la operación anterior en puntos para el rellenado
input uint PosTotal=10; //número de operaciones de rellenado
input uint StopLoss_=1000; //stop-loss en puntos
input uint TakeProfit_=2000; //take-profit en puntos
input int Deviation_=10; //desviación máxima del precio en puntos
//+----------------------------------------------+
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16831
