El experto incrementa el volumen de la posición abierta si el beneficio en puntos desde la última posición ha superado el umbral fijado en los parámetros de entrada del experto.

La información sobre el rellenado se guarda en forma de comentario de línea a la posición en el formato número de rellenados/precio de la última operación/ volumen de la última operación .

El experto realiza operaciones comerciales en el momento en que aparece una nueva barra.







input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint OldProfit= 300 ;

input uint PosTotal= 10 ;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input int Deviation_= 10 ;



Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

