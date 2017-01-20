CodeBaseSecciones
Indicadores

Double Smoothed Stochastic on Chart - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
933
Ranking:
(15)
Publicado:
Se trata de la versión "on chart" del estocástico de suavizado doble


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16836

