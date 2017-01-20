Versión del indicador Aroon representada en el gráfico principal.

Estocástico de suavizado doble con opciones adicionales.

Media rápida adaptativa mejorada RSI (la adaptación se logra con la desviación estándar) con uso del filtrado T3 de precio.

T3 velocity es un indicador totalmente nuevo, que usa Т3 para los cálculos.